В налоговой рассказали, должны ли наследники подавать отчетность и платить налоги в случае смерти ФЛП

20:14, 15 августа 2025
Налоговый кодекс не предусматривает обязанности представления наследниками налоговой отчетности в случае смерти ФЛП.
Смерть физического лица – предпринимателя не означает автоматического прекращения его обязательств перед государством. Вопрос подачи отчетности и уплаты налогов в такой ситуации часто вызывает споры и недопонимание, поскольку обязанности могут переходить к наследникам.

Налоговая служба разъясняет, что в соответствии с п.п. 37.3.2 п. 37.3 ст. 37 Налогового кодекса Украины основаниями для прекращения налогового обязательства, кроме его выполнения, является, в частности, смерть физического лица.

Исполнение денежных обязательств и/или погашение налогового долга физического лица (в том числе физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) в случае его смерти или объявления судом умершим осуществляется его наследниками, которые приняли наследство (кроме государства), в пределах стоимости наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его открытия.

Претензии к наследникам предъявляются контролирующими органами в порядке, установленном гражданским законодательством Украины для предъявления претензий кредиторами наследодателя.

После окончания срока принятия наследства денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателя становятся денежными обязательствами и/или налоговым долгом наследников.

В течение срока принятия наследства на денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателей пеня не начисляется.

Пунктом 162.3 ст. 162 НКУ установлено, что в случае смерти плательщика налога или объявления его судом умершим либо признания безвестно отсутствующим налог за последний налоговый период взимается с начисленных в его пользу доходов. При этом последним налоговым периодом считается период, который заканчивается днем, на который приходится смерть такого плательщика налога, вынесение такого судебного решения. При отсутствии начисленных доходов налог уплате не подлежит.

Лицом, ответственным за погашение денежных обязательств или налогового долга плательщика налогов, является в отношении физического лица, которое умерло, признано судом безвестно отсутствующим или объявлено умершим, лицо, вступающее в права наследства или уполномоченное распоряжаться имуществом такого лица.

Учитывая изложенное, после окончания срока принятия наследства денежные обязательства наследодателя становятся денежными обязательствами и/или налоговым долгом наследников, которые приняли наследство пропорционально доле в наследстве на дату его открытия.

В то же время сообщаем, что НКУ не предусматривает обязанности подачи наследниками налоговой отчетности в случае смерти физического лица – предпринимателя.

