На Закарпатье разоблачили депутата облсовета, который за вознаграждение обещал «правильное» решение горсовета

16:36, 2 сентября 2025
Депутат облсовета предлагал за вознаграждение изменить целевое назначение земельных участков.
НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Закарпатского областного совета, который предлагал за вознаграждение изменить целевое назначение земельных участков. Взамен он просил 15% уставного капитала юридического лица, которое должно было стать владельцем этих участков и имущественного комплекса на них. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Чтобы провернуть эту схему, депутат обещал договориться с городским головой, другими служащими и депутатами городского совета, чтобы те приняли «правильное» решение», — говорится в сообщении.

Подозреваемого разоблачили во время расследования другого дела, в котором он вместе с сообщником за взятку помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу вне официальных пунктов пропуска. Для этого чиновник привлек «авторитета», который имел влияние на работников Госпогранслужбы Украины.

За такую «услугу» сообщники просили 10 тысяч евро с человека. За дополнительную тысячу евро предлагали доставить «клиента» из Киева в Ужгород для дальнейшей переправки через границу. В случае необходимости — помочь въехать обратно в Украину.

В настоящее время досудебное расследование по обоим эпизодам дела завершено. После ознакомления стороной защиты с материалами его направят в суд.

