На Закарпатті викрили депутата облради, який за винагороду обіцяв «правильне» рішення міськради

16:36, 2 вересня 2025
Депутат облради пропонував за винагороду змінити цільове призначення земельних ділянок.
На Закарпатті викрили депутата облради, який за винагороду обіцяв «правильне» рішення міськради
НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Закарпатської обласної ради, який пропонував за винагороду змінити цільове призначення земельних ділянок. Натомість просив 15% статутного капіталу юридичної особи, яка мала стати власницею цих ділянок та майнового комплексу на них. Про це повідомила пресслужба САП.

«Аби провернути цю схему, депутат обіцяв домовитися з міським головою, іншими службовцями та депутатами міської ради, щоб ті ухвалили «правильне» рішення», - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного викрили під час розслідування іншої справи, в якій він разом зі спільником за хабар допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Для цього посадовець залучив «авторитета», який мав вплив на працівників Держприкордонслужби України.

За таку «послугу» спільники просили 10 тисяч євро з людини. За додаткову тисячу євро пропонували доставити «клієнта» з Києва до Ужгорода для подальшого переправлення через кордон. У разі потреби – допомогти в’їхати назад в Україну.

Наразі досудове розслідування за обома епізодами справи завершено. Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами її скерують до суду.

