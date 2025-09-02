Практика судов
У подозреваемого в убийстве Андрея Парубия не было подельников в Украине — Нацполиция

21:50, 2 сентября 2025
В Нацполиции заявили, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия действовал без подельников в Украине и получал указания от куратора для незаконного пересечения границы.
В Нацполиции считают, что подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия не имел сообщников на территории Украины. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов в эфире телемарафона.

«По состоянию на сейчас мы не увидели сообщников непосредственно в Украине. Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где должен был скрываться некоторое время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы», — отметил Небытов.

Он добавил, что Россия не оставляет попыток вербовать украинцев для совершения диверсий, терактов и убийств.

«Поэтому работы для правоохранительной системы и спецслужб еще много», – подчеркнул Небытов.

Как известно, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Добавим, что перед началом судебного заседания мужчина заявил, что убийство было его личной «местой украинским властям».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея ПарубияПозже задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

В СБУ заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о «российском следе» в убийстве Андрея Парубия.

