У підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія не було спільників в Україні — Нацполіція

21:50, 2 вересня 2025
У Нацполіції заявили, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія діяв без спільників в Україні та отримував вказівки від куратора для незаконного перетину кордону.
У Нацполіції вважають, що підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія не мав спільників на території України. Про це повідомив заступник голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

«Станом на зараз ми не побачили спільників безпосередньо в Україні. Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону», — зазначив Нєбитов.

Він додав, що Росія не полишає спроб вербувати українців для вчинення диверсій, терактів та вбивств.

«Тому роботи для правоохоронної системи та спецслужб ще багато», – наголосив Нєбитов.

Як відомо, підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Додамо, що перед початком судового засідання чоловік заявив, що вбивство було його особистою «помстою українській владі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

