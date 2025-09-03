Директору футбольной академии сообщили о подозрении в деле о гибели 10-летнего мальчика в лагере на Киевщине

Поскольку женщина находится за границей, прокуратура инициирует ее международный розыск и экстрадицию в Украину.

В деле о смерти 10-летнего мальчика, который утонул в августе 2023 года во время отдыха в детском футбольном лагере на территории комплекса «Olympic Village» в Ходосовке, о подозрении сообщили директору ООО «Футбольная академия Бенфика Украина». Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

«Трагедия произошла еще более двух лет назад, 3 августа 2023 года. В футбольном лагере в Ходосовке Обуховского района во время купания погиб 10-летний мальчик. Его жизнь можно было спасти, если бы взрослые не оставили детей без надлежащего присмотра и безопасных условий», — указали в ОГП.

Уже на следующий день после гибели ребенка подозрение по ч. 3 ст. 135 УКУ («оставление в опасности») было объявлено тренеру лагеря, а затем обвинительный акт направили в суд. В настоящее время дело находится на финальной стадии рассмотрения: назначено шесть заседаний в течение ближайших двух месяцев.

Кроме того, отмечают в ОГП, в ходе досудебного расследования было установлено, что директор ООО «Футбольная академия Бенфика Украина» допустила грубые нарушения требований законодательства Украины об охране труда, что привело к гибели ребенка. Этот факт подтвержден выводами судебных экспертиз.

1 сентября ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 271 УКУ («нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека»).

Напомним, что дело о гибели 10-летнего мальчика в детском лагере взял на контроль генпрокурор Руслан Кравченко.

