Директору футбольної академії повідомили про підозру у справі загибелі 10-річного хлопчика в таборі на Київщині

15:38, 3 вересня 2025
Оскільки жінка перебуває за кордоном, прокуратура ініціює її міжнародний розшук та екстрадицію до України.
Директору футбольної академії повідомили про підозру у справі загибелі 10-річного хлопчика в таборі на Київщині
У справі про смерть 10-річного хлопчика, який потонув у серпні 2023 року під час відпочинку в дитячому футбольному таборі на території комплексу «Olympic Village» у Ходосівці, про підозру повідомили директору ТОВ «Футбольна академія Бенфіка Україна». Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

«Трагедія сталася ще понад два роки тому, 3 серпня 2023 року. У футбольному таборі в Ходосівці Обухівського району під час купання загинув 10-річний хлопчик. Його життя можна було врятувати, якби дорослі не залишили дітей без належного нагляду та безпечних умов», - вказують в ОГП.

Уже наступного дня після загибелі дитини підозру за ч. 3 ст. 135 ККУ («залишення в небезпеці») було оголошено тренеру табору, а згодом обвинувальний акт скерували до суду. Наразі справа перебуває на фінальній стадії розгляду: призначено шість засідань протягом найближчих двох місяців.

Крім того, вказують в ОГП, під час досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ «Футбольна академія Бенфіка Україна» допустила грубі порушення вимог законодавства України про охорону праці, що спричинило загибель дитини. Цей факт підтверджено висновками судових експертиз.

1 вересня їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 271 ККУ («порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людини»).

Оскільки жінка перебуває за кордоном, прокуратура ініціює її міжнародний розшук та екстрадицію до України для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що справу про загибель 10-річного хлопчика у дитячому таборі взяв на контроль генпрокурор Руслан Кравченко.

