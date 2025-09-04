Макрон заявил, что документ относительно гарантий безопасности для Украины уже готов

По словам Макрона, документ финализирован и будет требовать политического одобрения, однако ранее он сказал, что гарантии безопасности Украина получит только после завершения войны.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы готовы предоставить гарантии безопасности Украине в тот день, когда будет подписан мир.

Позже Эммануэль Макрон объявил, что союзники Украины завершили подготовку военных гарантий безопасности для поддержки страны в противодействии продолжающейся агрессии России, пишет DPA.

«Благодаря предложениям, подготовленным, задокументированным и подтвержденным сегодня днем (3 сентября, — ред.) на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому утверждению», — сказал Макрон.

По данным DPA, гарантии безопасности должны включать укрепление украинской армии, отправку наземных войск для обеспечения мира в Украине и привлечение США к вопросам безопасности.

Напомним, Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном.

