Макрон заявив, що документ стосовно гарантій безпеки для України вже готовий

За словами Макрона, документ фіналізовано і він потребуватиме політичного схвалення, однак раніше він сказав, що гарантії безпеки Україна отримає лише після завершення війни

Фото: Reuters

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписано мир.

Згодом Еммануель Макрон оголосив, що союзники України завершили підготовку військових гарантій безпеки для підтримки країни у протидії триваючій агресії Росії, пише DPA.

«Завдяки пропозиціям, підготовленим, задокументованим і підтвердженим сьогодні вдень (3 вересня, - ред) на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного затвердження», — сказав Макрон.

За даними DPA, гарантії безпеки мають включати зміцнення української армії, відправку наземних військ для забезпечення миру в Україні та залучення США до безпекових зобов’язань.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном.

