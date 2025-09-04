Макрон заявив, що документ стосовно гарантій безпеки для України вже готовий

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписано мир.
Згодом Еммануель Макрон оголосив, що союзники України завершили підготовку військових гарантій безпеки для підтримки країни у протидії триваючій агресії Росії, пише DPA.
«Завдяки пропозиціям, підготовленим, задокументованим і підтвердженим сьогодні вдень (3 вересня, - ред) на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного затвердження», — сказав Макрон.
За даними DPA, гарантії безпеки мають включати зміцнення української армії, відправку наземних військ для забезпечення миру в Україні та залучення США до безпекових зобов’язань.
Нагадаємо, Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном.
