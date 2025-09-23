Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме с «кружочками» в Telegram

Мошенники используют фейковые видео, чтобы выманивать деньги у друзей и знакомых взломанных аккаунтов.

Полиция Черкасской области предостерегает пользователей от мошенников, которые придумали новый способ выманивания денег с помощью фейковых «кружочков» в мессенджере Telegram.

Как работает схема

Злоумышленники взламывают аккаунты и загружают голосовые или видеосообщения владельца.

Монтируют поддельный диалог, где якобы вы просите деньги.

Рассылают эти «кружочки» вашим друзьям и знакомым.

Как защититься

Если получили подозрительное сообщение, обязательно проверьте информацию: попросите человека ответить в другом мессенджере или позвонить.

Активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы обезопасить аккаунт.

Полиция призывает жителей быть бдительными и предупредить родственников и друзей о новой схеме мошенничества.

