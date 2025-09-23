Практика судів
Українців попереджають про нову шахрайську схему з «кружечками» у Telegram

07:00, 23 вересня 2025
Шахраї використовують фейкові відео, щоб виманювати гроші у друзів і знайомих зламаних акаунтів.
Поліція Черкаської області застерігає користувачів від аферистів, які вигадали новий спосіб виманювання грошей за допомогою фейкових «кружечків» у месенджері Telegram.

Як працює схема

  • Зловмисники зламують акаунти та завантажують голосові чи відеоповідомлення власника.
  • Монтують підроблений діалог, де нібито ви просите гроші.
  • Розсилають ці «кружечки» вашим друзям та знайомим.

Як захиститися

Якщо отримали підозріле повідомлення, обов’язково перевірте інформацію: попросіть людину відповісти в іншому месенджері чи зателефонувати.

Активуйте двофакторну автентифікацію, щоб убезпечити акаунт.

Поліція закликає мешканців бути пильними та попередити рідних і друзів про нову схему шахрайства.

