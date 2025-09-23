Українців попереджають про нову шахрайську схему з «кружечками» у Telegram

Поліція Черкаської області застерігає користувачів від аферистів, які вигадали новий спосіб виманювання грошей за допомогою фейкових «кружечків» у месенджері Telegram.
Як працює схема
Як захиститися
Якщо отримали підозріле повідомлення, обов’язково перевірте інформацію: попросіть людину відповісти в іншому месенджері чи зателефонувати.
Активуйте двофакторну автентифікацію, щоб убезпечити акаунт.
Поліція закликає мешканців бути пильними та попередити рідних і друзів про нову схему шахрайства.
