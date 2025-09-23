Українців попереджають про нову шахрайську схему з «кружечками» у Telegram

Шахраї використовують фейкові відео, щоб виманювати гроші у друзів і знайомих зламаних акаунтів.

Поліція Черкаської області застерігає користувачів від аферистів, які вигадали новий спосіб виманювання грошей за допомогою фейкових «кружечків» у месенджері Telegram.

Як працює схема

Зловмисники зламують акаунти та завантажують голосові чи відеоповідомлення власника.

Монтують підроблений діалог, де нібито ви просите гроші.

Розсилають ці «кружечки» вашим друзям та знайомим.

Як захиститися

Якщо отримали підозріле повідомлення, обов’язково перевірте інформацію: попросіть людину відповісти в іншому месенджері чи зателефонувати.

Активуйте двофакторну автентифікацію, щоб убезпечити акаунт.

Поліція закликає мешканців бути пильними та попередити рідних і друзів про нову схему шахрайства.

