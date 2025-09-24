Практика судов
В Одесской области фейковый прокурор организовал схему переправки уклонистов через границу

09:42, 24 сентября 2025
Организатор выдавал себя за прокурора, чтобы проезжать блокпосты.
В Одесской области фейковый прокурор организовал схему переправки уклонистов через границу
В Одесской области правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, схему организовал житель региона, который пользовался поддельным удостоверением прокурора.

«Благодаря этому дельцу беспрепятственно удавалось проезжать блокпосты и транзитный участок автодороги М-15. В сговоре с неустановленным сообщником он организовал перевозку двух мужчин к месту незаконного пересечения государственной границы», — заявили в прокуратуре.

Стоимость своих «услуг» мужчина оценивал от 12 до 14 тыс. долларов.

Чтобы избежать проверок, злоумышленник использовал автомобиль с поддельными номерами. При остановке на блокпосту в Болграде предъявил фальшивое удостоверение прокурора, объяснив, что пассажиры являются «понятыми» для следственных действий.

Правоохранители задержали его на месте преступления.

Сейчас псевдопрокурору сообщено о подозрении. Он взят под стражу с возможностью внесения залога в сумме более 900 тыс. грн.

прокуратура Одесса

