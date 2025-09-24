На Одещині фейковий прокурор організував схему переправлення ухилянтів через кордон

Організатор видавав себе за прокурора, щоб проїжджати блокпости.

На Одещині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, схему організував мешканець регіону, який користувався фальшивим посвідченням прокурора.

«Завдяки цьому ділок безперешкодно проїжджав блокпости та транзитну ділянку автошляху М-15. У змові з невстановленим спільником він організував перевезення двох чоловіків до місця незаконного перетину державного кордону», - заявили у прокуратурі.

Вартість своїх «послуг» чоловік оцінював від 12 до 14 тис доларів.

Щоб уникнути перевірок, зловмисник використовував автомобіль із підробленими номерами. Під час зупинки на блокпосту в Болграді пред’явив фальшиве посвідчення прокурора, пояснивши, що пасажири є «понятими» для слідчих дій.

Правоохоронці затримали його на місці злочину.

Наразі псевдопрокурору повідомлено про підозру. Наразі його взято під варту з можливістю внесення застави у сумі понад 900 тис грн.

