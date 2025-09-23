Соломенский райсуд Киева возобновил отправку почтовой корреспонденции

Суд сообщил, что корреспонденция будет направляться в порядке очередности.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Соломенский районный суд Киева временно приостанавливал отправку почтовой корреспонденции.

23 сентября суд сообщил о возобновлении отправки почтовой корреспонденции.

«Соломенским районным судом г. Киева с 23.09.2025 года возобновлена отправка почтовой корреспонденции», — говорится в заявлении.

В суде добавили, что корреспонденция будет направляться в порядке очередности.

