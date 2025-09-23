Солом'янський райсуд Києва відновив направлення поштової кореспонденції

Суд повідомив, що кореспонденція буде направлятись в порядку черговості.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Солом'янський районний суд Києва тимчасово припинив відправку поштової кореспонденції.

23 вересня суд повідомив про відновлення направлення поштової кореспонденції

«Солом'янським районним судом м. Києва з 23.09.2025 року відновлено відправку поштової кореспонденції», - йдеться у заяві.

У суді додали, що кореспонденція буде направлятись в порядку черговості.

