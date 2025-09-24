В Киеве «накрыли» нарколабораторию по производству печенья с каннабисом

По данным следствия, мужчины обустроили «агробизнес» в арендованном гараже.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице правоохранители сообщили о подозрении двум организаторам нарколаборатории, которые занимались выращиванием конопли и изготовлением продукции с содержанием каннабиса.

Как информирует Киевская городская прокуратура, по данным следствия, мужчины обустроили «агробизнес» в арендованном гараже, где установили систему освещения и полива для выращивания конопли. Готовую продукцию они сбывали по почте, маскируя отправления под продукты питания. Кроме того, клиентам предлагали печенье с содержанием тетрагидроканнабинола.

Прибыль от незаконной деятельности подозреваемых, по оценкам, составляла около 500 тыс. грн ежемесячно. Деньги за товар они получали на карты.

Во время обысков правоохранители изъяли более 5 кг каннабиса, печенье с наркотиками, кусты и семена конопли, а также специальное оборудование для их выращивания.

Фигурантам инкриминируют ч. 1 и ч. 2 ст. 307 УК Украины — незаконное производство и сбыт наркотических средств. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Национальная полиция заявила о втором этапе спецоперации, в рамках которой было проведено более 150 обысков в 23 областях Украины. Отметим, что в августе мы писали о спецоперации по разоблачению наркобизнеса «Джентльмены».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.