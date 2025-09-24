У Києві «накрили» нарколабораторію з виробництва печива з канабісом

За даними слідства, чоловіки облаштували «агробізнес» в орендованому гаражі.

У столиці правоохоронці повідомили про підозру двом організаторам нарколабораторії, які займалися вирощуванням конопель та виготовленням продукції з вмістом канабісу.

Як інформує Київська міська прокуратура, за даними слідства, чоловіки облаштували «агробізнес» в орендованому гаражі, де встановили систему освітлення та поливу для вирощування конопель. Готову продукцію вони збували поштою, маскуючи відправлення під харчові продукти. Крім того, клієнтам пропонували печиво з вмістом тетрагідроканабінолу.

Прибуток від незаконної діяльності підозрюваних, за оцінками, становив близько 500 тис. грн щомісяця. Гроші за товар вони отримували на картки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 кг канабісу, печиво з наркотиками, кущі та насіння конопель, а також спеціальне обладнання для їхнього вирощування.

Фігурантам інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне виробництво та збут наркотичних засобів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Національна поліція заявила про другий етап спецоперації, у рамках якої було здійснено понад 150 обшуків у 23 областях України. Зазначимо, що у серпні ми писали про спецоперацію з викриття наркобізнесу «Джентельмени».

