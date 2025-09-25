Администраторы сервисных центров не проверяют оплату штрафов — МВД

Проверить оплату штрафа за ПДД можно только самостоятельно — в МВД объяснили как

В МВД напомнили, что проверить оплату штрафа за нарушение ПДД может только сам гражданин. Администраторы сервисных центров таких услуг не предоставляют, подчеркнул первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Оплатить штраф можно несколькими способами: непосредственно на месте правонарушения (через безналичные платежные устройства), через «Дію» (в том числе через ApplePay и GooglePay), в «Кабинете водителя» или в отделении банка.

Проверить, зачислен ли платеж, можно через «Дію», в «Кабинете водителя» или обратившись в патрульную полицию. Для этого необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, или отправить запрос с использованием электронной цифровой подписи.

Напомним, что в Украине обновили тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по ПДД.

