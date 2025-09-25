Адміністратори сервісних центрів не перевіряють сплату штрафів — МВС

Перевірити сплату штрафу за ПДР можна лише самостійно — у МВС пояснили як.

У МВС нагадали, що перевірити сплату штрафу за порушення ПДР може лише сам громадянин. Адміністратори сервісних центрів таких послуг не надають, наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Сплатити штраф можна кількома способами: безпосередньо на місці правопорушення (через безготівкові платіжні пристрої), через «Дію» (у тому числі через ApplePay та GooglePay), у «Кабінеті водія» або у відділенні банку.

Перевірити, чи зарахований платіж, можна через «Дію», у «Кабінеті водія» або звернувшись до патрульної поліції. Для цього необхідно мати документи, що посвідчують особу, або надіслати запит з використанням електронного підпису.

Нагадаємо, що в Україні оновили тестові питання для складання теоретичного іспиту з ПДР.

