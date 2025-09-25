Практика судов
В налоговой рассказали, когда можно работать без РРО

22:19, 25 сентября 2025
Налоговики рассказали, кому разрешается работать без регистраторов расчетных операций.
Применение регистраторов расчетных операций и программных РРО (ПРРО) является общей обязанностью для большинства предпринимателей. В то же время налоговое законодательство предусматривает отдельные исключения, когда бизнес может работать без кассовых аппаратов. Государственная налоговая служба напоминает о таких случаях, чтобы плательщики могли правильно организовать свою деятельность и избежать риска штрафных санкций.

Налоговая объясняет, что в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных для выполнения платежной операции обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки (оказания услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций либо через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, или в случаях, предусмотренных Законом №265, с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книжек.

То есть физические лица – предприниматели на общей системе налогообложения при осуществлении расчетных операций в наличной и безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (оказании услуг) должны применять РРО и/или ПРРО с соблюдением норм Закона №265.

Постановлением Кабинета Министров 23.08.2000 №1336 «Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями утвержден Перечень отдельных форм и условий осуществления деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, которым разрешено проводить расчетные операции без применения РРО и/или ПРРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.

Пунктом 2 Постановления №1336 установлен предельный размер годового объема расчетных операций по продаже товаров (оказанию услуг), при превышении которого применение РРО и/или ПРРО является обязательным, для форм и условий осуществления деятельности, определенных в п. 2, 3, 5, 6, 13, 14, 17, 22, 23, 27 Перечня – 500 тыс. гривен на одного субъекта хозяйствования; п. 4 и 7 Перечня – 250 тыс. гривен на одно структурное (обособленное) подразделение (пункт продажи товаров (оказания услуг)).

Для форм и условий осуществления деятельности, определенных в п. 8–11, 15, 19, 21, 25, 26 Перечня, предельный размер годового объема расчетных операций не устанавливается.

