Кабмин ограничил количество заместителей председателя правления ПФУ до четырех

Председатель ПФУ теперь может иметь только четырех заместителей – распоряжение Кабмина.

Кабмин установил ограничение на количество заместителей председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Согласно распоряжению правительства №1035, председатель правления ПФУ теперь может иметь четырех заместителей. Среди них предусмотрены должности первого заместителя и заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO).

