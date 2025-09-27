У Дии из-за техработ не работают некоторые сервисы для ветеранов

27 сентября в Дии временно не будут работать сервисы для ветеранов из-за обновления реестра.

В субботу, 27 сентября, в Украине временно не будут работать некоторые онлайн-сервисы для ветеранов в «Дии» из-за обновления Единого государственного реестра ветеранов войны. Об этом сообщили в «Дии».

Работы будут продолжаться с 09:30 до 23:00. В это время будут недоступны:

удостоверение ветерана в «Дии»;

«Ветеран Pro»;

онлайн-услуги, связанные с реестром;

проверки статусов в кабинетах уполномоченных лиц.

