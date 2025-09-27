Практика судов
ВАКС избрал меру пресечения судьи Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу

16:16, 27 сентября 2025
Судья подозревается в злоупотреблении влиянием и недостоверном декларировании.
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к судье Лычаковского райсуда города Львова Юрию Белоусу. Об этом информирует ВАКС.

Как известно, Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора разоблачила противоправную деятельность одного из судей Львовщины. По данным следствия, подозреваемый судья, используя свое служебное положение, согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц районного ТЦК Львовской области для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата, которого в июне этого года доставили в этот РТЦК.

По данным СМИ, речь идет о судье Лычаковского райсуда Львова Юрии Белоусе. Прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили ему о подозрении по факту получения неправомерной выгоды и декларирования недостоверной информации.

В частности, следственный судья Высшего антикоррупционного суда 26 сентября частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к судье Лычаковского районного суда Львова меру пресечения в виде залога в размере 60 560,00 грн.

На подозреваемого возложены обязанности:

  • являться по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;
  • не покидать г. Львов и Львовскую область без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
  • сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной миграционной службы все свои паспорта для выезда за границу, а также иные документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей, возложенных следственным судьей, определить два месяца, со дня вынесения данного постановления до 26 ноября 2025 года, но не дольше срока досудебного расследования.

Правоохранительные органы сообщили о подозрении судье Лычаковского райсуда Львова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

