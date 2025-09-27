ВАКС обрав запобіжний захід судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу

Суддю підозрюють у зловживанні впливом та недостовірному декларуванні.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до судді Личаківського райсуду міста Львова Юрію Білоусу. Про це інформує ВАКС.

Як відомо, Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора викрила протиправну діяльність одного із суддів Львівщини. За даними слідства, підозрюваний, використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного ТЦК Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Личаківського райсуду Львова Юрія Білоуса. Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили йому про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та декларування недостовірної інформації.

Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 26 вересня частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до судді Личаківського районного суду Львова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 560,00 грн.

На підозрюваного покладено обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не залишати м. Львів та Львівську область без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків, покладених слідчим суддею, визначити два місяці, з дня постановлення цієї ухвали до 26 листопада 2025 року, але не довше строку досудового розслідування.

Правоохоронні органи повідомили про підозру судді Личаківського райсуду Львова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

