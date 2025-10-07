В чем разница между наследственным договором, завещанием и договором дарения – разъяснение Минюста

Министерство юстиции объяснило различия между этими видами сделок, их юридическими последствиями и особенностями использования в разных жизненных обстоятельствах.

Когда человек решает, как лучше распорядиться своим имуществом, он часто выбирает между тремя вариантами: составить завещание, подписать наследственный договор или оформить договор дарения. Эти сделки имеют общую черту — они требуют нотариального удостоверения (за исключением отдельных случаев дарения), однако отличаются прежде всего моментом перехода права собственности, условиями его приобретения и возможностью оспаривания в суде.

Завещание

Завещание — это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Составление завещания возможно исключительно лично, совершение его через представителя законодательством не допускается. Завещание вступает в силу только после смерти завещателя и открытия наследства. До этого момента имущество остается в собственности наследодателя, который имеет право в любое время изменить или отменить завещание, не уведомляя об этом наследников.

Завещание может быть нескольких видов — с условием, секретное, а также совместное завещание супругов. В частности, удостоверить завещание могут: командир воинской части; главный врач, его заместитель или дежурный врач больницы или госпиталя; начальник госпиталя; директор или главный врач дома для пожилых людей и лиц с инвалидностью; капитан судна под флагом Украины; начальник экспедиции и т. д.

Договор дарения

Дарение — это двустороннее соглашение, по которому даритель безвозмездно передает имущество другому лицу. Договор может заключаться как письменно (в частности, относительно недвижимости или ценного имущества), так и устно — в случаях передачи мелких бытовых вещей.

Договор дарения может предусматривать для одаряемого определенные обязанности. Это может быть передача денежной суммы или другого имущества третьему лицу, выплата денежной ренты, предоставление права пожизненного пользования подарком или его частью, либо воздержание от определенных действий. Если одаряемый нарушает такую обязанность, даритель имеет право требовать расторжения договора и возврата дара, а если это невозможно — возмещения его стоимости.

Право собственности по договору дарения возникает с момента передачи имущества либо с момента нотариального удостоверения — в зависимости от его предмета.

Наследственный договор

Эта сделка сочетает в себе элементы завещания и договора: приобретатель обязуется выполнять определенные действия по распоряжению отчуждателя (например, предоставлять помощь, содержание, уход), а после его смерти получает право собственности на имущество. Право собственности переходит только после смерти отчуждателя.

Согласно Гражданскому кодексу, завещание, составленное в отношении имущества, указанного в наследственном договоре, является ничтожным. Таким образом, отчуждатель не может завещать то, что уже охвачено наследственным договором.

Иск о расторжении наследственного договора в случае невыполнения условий может подать не только сам отчуждатель, но и приобретатель — если он не может выполнить распоряжение отчуждателя.

Основные различия

Момент приобретения права собственности: по дарению — сразу после передачи имущества; по наследственному договору — после смерти отчуждателя; по завещанию — после смерти наследодателя и истечения шестимесячного срока.

Обязательства сторон: завещание не создает никаких обязательств для наследников до смерти завещателя; наследственный договор требует выполнения условий отчуждателя; договор дарения может предусматривать для одаряемого определенные обязанности.

Возможность отмены: завещание можно изменить или отменить в любой момент; наследственный договор отменяется только в судебном порядке; дарение — может быть отменено или возвращена стоимость дара в случае невыполнения условий договора.

Именно поэтому выбор между завещанием, наследственным договором и договором дарения зависит от конечной цели владельца имущества. Если владелец хочет сохранить полный контроль над имуществом до конца жизни — целесообразно составить завещание.

Если важно закрепить обязанности будущего наследника, например, обеспечить уход или иные действия, стоит рассмотреть наследственный договор. А если цель заключается в немедленном отчуждении имущества — выбрать договор дарения.

