Трамп может обсудить с Путиным передачу Tomahawk Украине для прекращения войны — Politico

Дональд Трамп не исключает разговора с Россией о поставках Украине дальнобойных ракет «Томагавк».

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора в воскресенье, 12 октября, обсудили возможность приобретения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом пишет Politico.

Но Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One по пути в Израиль, сказал, что может сначала поговорить об этом с Путиным — ведь это был бы «новый этап» в войне.

Дальнобойные ракеты Tomahawk позволили бы Украине наносить удары вглубь территории России, включая Москву.

«Возможно, мне придется поговорить с Россией, если честно, по поводу Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю», — сказал Трамп. «Я думаю, что было бы справедливо обсудить это с Россией. Я сказал об этом Президенту Зеленскому, потому что Tomahawk — это новый этап агрессии. Вы это понимаете».

«Да, возможно, я скажу ему, что если война не будет завершена, мы вполне можем — возможно, и нет, но можем это сделать», — добавил он. «Я считаю уместным поднять этот вопрос. Я хочу, чтобы война была завершена».

В Politico отметили, что эти комментарии Трампа являются самыми решительными на сегодняшний день относительно вероятности продажи ракет Tomahawk странам НАТО, которые затем передадут их Украине. Ранее Трамп заявлял, что хочет знать, как именно Украина планирует использовать ракеты Tomahawk, поскольку не желает эскалации войны между РФ и Украиной.

Зеленский в интервью программе «The Sunday Briefing» на телеканале Fox News после разговора сказал, что ожидает решения президента по поводу Tomahawk.

«Мы работаем над этим», — сказал он. «И я жду, чтобы президент сказал "да". Конечно, мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим».

Пресс-секретарь Кремля Песков в заявлениях, опубликованных в воскресенье, сказал: «Тема Tomahawk вызывает крайнее беспокойство».

«Сейчас действительно очень драматический момент, потому что напряженность растет со всех сторон», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп готов предоставить Украине ракеты Tomahawk, если Россия не пойдет на мир.

Трамп подтвердил, что обсуждал с Президентом Украины Владимиром Зеленским потребности украинской армии. «Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk», — заявил он, добавив, что Tomahawk является «невероятным, очень мощным оружием».

