Трамп може обговорити з Путіним передачу Tomahawk Україні для припинення війни — Politico

Дональд Трамп не виключає розмови з Росією щодо постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що він і Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови в неділю, 12 жовтня, обговорили можливість придбання Україною ракет Tomahawk великої дальності. Про це пише Politico.

Але Трамп, відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One дорогою до Ізраїлю, сказав, що може спочатку поговорити про це з Путіним — адже це був би "новий етап" у війні.

Ракети Tomahawk великої дальності дозволили б Україні завдавати ударів углиб території Росії, включно з Москвою.

«Можливо, мені доведеться поговорити з Росією, якщо чесно, щодо Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю», — сказав Трамп. «Я думаю, що було б справедливо поговорити з Росією про це. Я сказав про це Президенту Зеленському, тому що Tomahawk — це новий етап агресії. Ви це розумієте».

«Так, можливо, я скажу йому, що якщо війну не буде завершено, ми цілком можемо — можливо, й ні, але можемо це зробити», — додав він. «Я вважаю доречним підняти це питання. Я хочу, щоб війну було завершено».

У Politico зазначили, що ці коментарі Трампа є найрішучішими на сьогодні щодо ймовірності продажу ракет Tomahawk країнам НАТО, які потім передадуть їх Україні. Раніше Трамп заявляв, що хоче знати, як саме Україна планує використовувати ракети Tomahawk, оскільки не хоче ескалації війни між РФ та Україною.

Зеленський у інтерв’ю програмі «The Sunday Briefing» на телеканалі Fox News після розмови сказав, що очікує рішення президента щодо Tomahawk.

«Ми працюємо над цим», — сказав він. «І я чекаю, щоб президент сказав "так". Звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо».

Речник Кремля Пєсков у заявах, опублікованих у неділю, сказав: «Тема Tomahawk викликає крайнє занепокоєння».

«Зараз справді дуже драматичний момент, тому що напруження зростає з усіх боків», — сказав Пєсков.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Трамп заявив, що може відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована.Трамп підтвердив, що обговорював із Президентом України Володимиром Зеленським потреби української армії. «Україна дуже потребує ракет Patriot. Вони хотіли б отримати ракети Tomahawk», — заявив він, додавши, що Tomahawk є «неймовірною, дуже потужною зброєю».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.