Начали работу Киевское и Хмельницкое межрегиональные управления — Минюст

Министерство юстиции сообщило, что в рамках реформы территориальной структуры создано Хмельницкое межрегиональное управление, а Центральное (г. Киев) управление реорганизовано в Киевское межрегиональное управление.
Киевское межрегиональное управление
Киевское межрегиональное управление создано путем реорганизации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев). Его территориальная юрисдикция охватывает город Киев, Киевскую и Черкасскую области.
Начальник управления — Кирилл Миненко, который осуществляет общее руководство деятельностью подразделений, подведомственных органов и учреждений юстиции в трех регионах.
Адрес: г. Киев, переулок Музейный, 2д
Телефон: +380 (44) 279 85 41
E-mail: [email protected]
Хмельницкое межрегиональное управление
Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции — новосозданный межрегиональный орган. Его юрисдикция распространяется на Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области.
Начальник управления — Елена Токарчук.
Адрес: г. Хмельницкий, ул. Владимирская, 91
Телефон: (0382) 76-57-49
Электронная почта: [email protected]
Основные направления деятельности управлений включают:
Возвращение к 8 межрегиональным управлениям
В Минюсте отметили, что начало работы новых межрегиональных управлений — очередной этап реформы, предусмотренной постановлением Правительства, которое обновляет систему межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.
Реформа предусматривает:
«Эти изменения — важный шаг к формированию современной, прозрачной и клиентоориентированной системы юстиции, максимально приближенной к гражданам в каждом регионе», — добавили в ведомстве.
