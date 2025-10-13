Практика судов
Начали работу Киевское и Хмельницкое межрегиональные управления — Минюст

12:56, 13 октября 2025
Киевское межрегиональное управление создано путем реорганизации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.
Министерство юстиции сообщило, что в рамках реформы территориальной структуры создано Хмельницкое межрегиональное управление, а Центральное (г. Киев) управление реорганизовано в Киевское межрегиональное управление.

Киевское межрегиональное управление

Киевское межрегиональное управление создано путем реорганизации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев). Его территориальная юрисдикция охватывает город Киев, Киевскую и Черкасскую области.

Начальник управления — Кирилл Миненко, который осуществляет общее руководство деятельностью подразделений, подведомственных органов и учреждений юстиции в трех регионах.

Адрес: г. Киев, переулок Музейный, 2д

Телефон: +380 (44) 279 85 41

E-mail: [email protected]

Хмельницкое межрегиональное управление

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции — новосозданный межрегиональный орган. Его юрисдикция распространяется на Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области.

Начальник управления — Елена Токарчук.

Адрес: г. Хмельницкий, ул. Владимирская, 91

Телефон: (0382) 76-57-49

Электронная почта: [email protected]

Основные направления деятельности управлений включают:

  • обеспечение доступа граждан и бизнеса к качественным правовым услугам;
  • развитие цифровых сервисов в сферах нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимость и бизнеса;
  • повышение правовой осведомленности населения;
  • организацию эффективного принудительного исполнения судебных решений;
  • реализацию государственной политики в сфере банкротства;
  • международно-правовое сотрудничество в пределах компетенции.

Возвращение к 8 межрегиональным управлениям

В Минюсте отметили, что начало работы новых межрегиональных управлений — очередной этап реформы, предусмотренной постановлением Правительства, которое обновляет систему межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.

Реформа предусматривает:

  • переименование четырех управлений в соответствии с их географическим расположением (в частности, Центрального — в Киевское, Западного — во Львовское, Восточного — в Сумское, Южного — в Днепровское);
  • создание четырех новых межрегиональных управлений — Львовского, Харьковского, Хмельницкого и Одесского;
  • оптимизацию структуры для предотвращения дублирования функций и сбалансирования нагрузки;
  • повышение эффективности работы без дополнительных бюджетных расходов.

«Эти изменения — важный шаг к формированию современной, прозрачной и клиентоориентированной системы юстиции, максимально приближенной к гражданам в каждом регионе», — добавили в ведомстве.

