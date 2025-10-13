Розпочали роботу Київське та Хмельницьке міжрегіональні управління — Мін’юст

Київське міжрегіональне управління утворено шляхом реорганізації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції повідомило, що у межах реформи територіальної структури, створено Хмельницьке міжрегіональне управління, а Центральне (м. Київ) управління реорганізовано у Київське міжрегіональне управління.

Київське міжрегіональне управління

Київське міжрегіональне управління утворено шляхом реорганізації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). Його територіальна юрисдикція охоплює місто Київ, Київську та Черкаську області

Начальник управління — Кирило Міненко, який здійснює загальне керівництво діяльністю підрозділів, підвідомчих органів і установ юстиції у трьох регіонах.

Адреса: м. Київ, провулок Музейний, 2д

Телефон: +380 (44) 279 85 41

E-mail: [email protected]

Хмельницьке міжрегіональне управління

Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції — новоутворений міжрегіональний орган. Його юрисдикція поширюється на Хмельницьку, Вінницьку та Житомирську області.

Начальник управління — Олена Токарчук.

Адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91

Телефон: (0382) 76-57-49

Електронна пошта: [email protected]

Основні напрями діяльності управлінь включають:

- забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних правових послуг;

- розвиток цифрових сервісів у сферах нотаріату, державної реєстрації актів цивільного стану, прав на нерухомість та бізнесу;

- підвищення правової обізнаності населення;

- організацію ефективного примусового виконання судових рішень;

- реалізацію державної політики у сфері банкрутства;

- міжнародно-правове співробітництво у межах компетенції.

Повернення до 8 міжрегіональних управлінь

У Мін’юсті зазначили, що початок роботи нових міжрегіональних управлінь — черговий етап реформи, передбаченої постановою Уряду, яка оновлює систему міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції

Реформа передбачає:

- перейменування чотирьох управлінь відповідно до географічного розташування (зокрема, Центрального — на Київське, Західного — на Львівське, Східного — на Сумське, Південного — на Дніпровське);

- утворення чотирьох нових міжрегіональних управлінь — Львівського, Харківського, Хмельницького та Одеського;

- оптимізацію структури для уникнення дублювання функцій та збалансування навантаження;

- підвищення ефективності роботи без додаткових бюджетних витрат.

«Ці зміни — важливий крок до формування сучасної, прозорої та клієнтоорієнтованої системи юстиції, максимально наближеної до громадян у кожному регіоні», - додали у відомстві.

