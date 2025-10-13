Жестокое избиение велосипедиста в Киеве — суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилику

Суд изменил для нападавшего ночной домашний арест на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере пяти миллионов гривен.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилику, которого подозревают в избиении велосипедиста на Подоле. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд заменил ночной домашний арест на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере пяти миллионов гривен. Срок действия меры пресечения — до 25 ноября 2025 года.

Отмечается, что в уголовном производстве по делу о оставлении пострадавшего без помощи, где водителю также сообщено о подозрении, ему избрана мера пресечения в виде ареста до 31 октября 2025 года без права внесения залога.

Напомним, в Подольском районе Киева между 44-летним водителем Mercedes-Benz G-500 и 40-летним велосипедистом возник конфликт из-за парковки автомобиля на велополосе. Раздраженный замечанием водитель нанес велосипедисту несколько ударов по лицу. Пострадавший потерял сознание и упал на асфальт.

Его действия сразу были квалифицированы как умышленное нанесение велосипедисту тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

