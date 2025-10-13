Жорстоке побиття велосипедиста у Києві — суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику

Суд змінив для нападника нічний домашній арешт на тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі пʼять мільйонів гривень.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють у побитті велосипедиста на Подолі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд змінив нічний домашній арешт на тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі пʼять мільйонів гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 25 листопада 2025 року.

Зазначимо, що в кримінальному провадженні про залишення постраждалого без допомоги, де водію також повідомлено про підозру, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 31 жовтня 2025 року без права внесення застави.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва між 44-річним водієм Mercedes - Benz G-500 та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування транспортного засобу на велосмузі. Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт.

Його дії одразу кваліфікували як умисне завдання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

