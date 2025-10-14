Украинцы могут заблокировать спам-звонки мошенников — куда пожаловаться на навязчивые номера

Украинцы теперь могут самостоятельно помогать операторам связи бороться со спам-звонками. Как сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, правительство утвердило постановление, которое позволяет мобильным операторам блокировать номера, совершающие массовые рекламные звонки без согласия пользователей.
Новые правила вступили в силу 2 октября, и уже сейчас заблокированы тысячи спам-номеров.
Спам-звонки — это звонки рекламного характера, когда компании звонят без предварительного согласия пользователя, чтобы рекламировать товары или услуги. Теперь каждый может пожаловаться на такие звонки и помочь операторам блокировать навязчивые номера.
Сделать это можно через мобильное приложение или по телефонам операторов:
Также граждане могут обратиться на горячую линию правительства 1545 или подать жалобу на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.
