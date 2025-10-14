Українці можуть заблокувати спам-дзвінки шахраїв — куди поскаржитися на нав’язливі номери

Українці тепер можуть самостійно блокувати шахрайські та рекламні спам-дзвінки та повідомляти про нав’язливі номери.

Українці відтепер можуть самостійно допомагати операторам зв’язку боротися зі спам-дзвінками. Як повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє мобільним операторам блокувати номери, що здійснюють масові рекламні дзвінки без згоди користувачів.

Нові правила набули чинності 2 жовтня, і вже зараз заблоковано тисячі спам-номерів.

Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанії телефонують без попередньої згоди користувача, щоб рекламувати товари чи послуги. Тепер кожен може поскаржитися на такі дзвінки та допомогти операторам заблокувати нав’язливі номери.

Зробити це можна через мобільний застосунок або за телефонами операторів:

Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу

Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу

LifeCell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу

Також громадяни можуть звернутися на гарячу лінію Уряду 1545 або подати скаргу на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

