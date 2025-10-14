Українці можуть заблокувати спам-дзвінки шахраїв — куди поскаржитися на нав’язливі номери

Українці відтепер можуть самостійно допомагати операторам зв’язку боротися зі спам-дзвінками. Як повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє мобільним операторам блокувати номери, що здійснюють масові рекламні дзвінки без згоди користувачів.
Нові правила набули чинності 2 жовтня, і вже зараз заблоковано тисячі спам-номерів.
Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанії телефонують без попередньої згоди користувача, щоб рекламувати товари чи послуги. Тепер кожен може поскаржитися на такі дзвінки та допомогти операторам заблокувати нав’язливі номери.
Зробити це можна через мобільний застосунок або за телефонами операторів:
Також громадяни можуть звернутися на гарячу лінію Уряду 1545 або подати скаргу на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.
