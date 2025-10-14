Практика судов
  1. В Украине

В Белой Церкви 18-летний юноша избил пенсионеров прямо на улице — его будут судить

16:23, 14 октября 2025
Полиция установила, что парень в состоянии опьянения напал на двух пожилых мужчин и прохожего, который попытался их защитить.
В Белой Церкви 18-летний юноша избил пенсионеров прямо на улице — его будут судить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области будут судить 18-летнего парня, который напал на трех человек в Белой Церкви. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения пожилым мужчинам. Видео с указанным происшествием было обнаружено во время мониторинга сети Интернет.

Правоохранители установили, что обвиняемый подошел к лавочке, где находились потерпевшие с тростями для ходьбы, и избил обоих мужчин в возрасте 88 и 64 лет. Также нападавший ударил 72-летнего прохожего, который вступился за пострадавших, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские задержали нападавшего и поместили его в изолятор временного содержания.

Кроме того, выяснилось, что за несколько дней до этого злоумышленник избил еще одного 23-летнего местного жителя на той же аллее, однако в полицию потерпевший обратился позже. Впоследствии нападавшему сообщили о подозрении.

Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы в суд по фактам хулиганства и побоев и истязаний (ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Белая Церковь Киевская область побои

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет адвокатов Украины должен воздерживаться от заявлений, подрывающих авторитет Высшего совета правосудия – ВСП

Высший совет правосудия сделал замечание адвокатскому самоуправлению и попросил САУ быть осторожнее в высказываниях.

Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова публиковаться не будет, так как содержит персональные данные.

В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

НБУ обновил правила резервирования: новые стимулы для банков и контроль за «замороженными» средствами

Банки обязаны будут хранить средства, заблокированные из-за санкций, на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова