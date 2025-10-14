В Белой Церкви 18-летний юноша избил пенсионеров прямо на улице — его будут судить

Полиция установила, что парень в состоянии опьянения напал на двух пожилых мужчин и прохожего, который попытался их защитить.

В Киевской области будут судить 18-летнего парня, который напал на трех человек в Белой Церкви. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения пожилым мужчинам. Видео с указанным происшествием было обнаружено во время мониторинга сети Интернет.

Правоохранители установили, что обвиняемый подошел к лавочке, где находились потерпевшие с тростями для ходьбы, и избил обоих мужчин в возрасте 88 и 64 лет. Также нападавший ударил 72-летнего прохожего, который вступился за пострадавших, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские задержали нападавшего и поместили его в изолятор временного содержания.

Кроме того, выяснилось, что за несколько дней до этого злоумышленник избил еще одного 23-летнего местного жителя на той же аллее, однако в полицию потерпевший обратился позже. Впоследствии нападавшему сообщили о подозрении.

Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы в суд по фактам хулиганства и побоев и истязаний (ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины).

