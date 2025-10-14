У Білій Церкві 18-річний юнак побив пенсіонерів просто на вулиці — його судитимуть

Поліція встановила, що хлопець у стані сп’яніння напав на двох літніх чоловіків та перехожого, який намагався їх захистити.

На Київщині судитимуть 18-річного хлопця, який напав на трьох людей у Білій Церкві. Хлопцю загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Як відомо, фігурант у стані алкогольного спʼяніння наніс тілесні ушкодження літнім чоловікам. Відео з вказаною подією було виявлено під час моніторингу мережі.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений підійшов до лавки, де перебували потерпілі із палицями для ходьби та побив обох чоловіків віком 88 та 64 роки. Також кривдник вдарив 72-річного перехожого, який заступився за постраждалих, після чого фігурант зник з місця події.

Поліцейські затримали нападника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Крім того виявилося, що за декілька днів до події зловмисник побив ще одного 23-річного місцевого мешканця на тій самій алеї, проте до поліції потерпілий звернувся пізніше. Згодом нападнику повідомили про підозру.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду за фактами хуліганства та побоїв і мордування (ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України).

