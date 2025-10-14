Практика судов
  1. В Украине

Николая Поворозника уволили с должности первого заместителя главы КГГА

12:49, 14 октября 2025
Его заменит Петр Пантелеев.
Николая Поворозника уволили с должности первого заместителя главы КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника уволили после почти восьми лет пребывания на должности. 13 октября был его последний день на посту.

Исполнение обязанностей первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации возложено на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

Напомним, что 30 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подписал решение депутатов в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

«Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то “празднования”», — заявил Кличко.

Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что принял решение уволить Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА увольнение назначение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду