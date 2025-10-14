Николая Поворозника уволили с должности первого заместителя главы КГГА

Его заменит Петр Пантелеев.

Первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника уволили после почти восьми лет пребывания на должности. 13 октября был его последний день на посту.

Исполнение обязанностей первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации возложено на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

Напомним, что 30 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подписал решение депутатов в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

«Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то “празднования”», — заявил Кличко.

Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что принял решение уволить Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации.

