Миколу Поворозника звільнили з посади першого заступника голови КМДА

12:49, 14 жовтня 2025
Його замінить Петро Пантелєєв.
Першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника звільнили після майже 8 років перебування на посаді. 13 жовтня був його крайній день на посаді.

Виконання обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації поклали на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

Нагадаємо, що 30 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

«Мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось «святкування», - заявив Кличко.

Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що прийняв рішення звільнити Миколу Поворозника з посади першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації.

Київ КМДА звільнення призначення

