Зеленский поручил Сырскому и Киперу проверить возможность создания городской военной администрации в Одессе

Президент Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской ОВА Олегу Киперу проверить возможность создания городской военной администрации в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу рассмотреть вопрос об образовании Одесской городской военной администрации.

Такое решение глава государства принял в ответ на электронную петицию №22/253304-еп, зарегистрированную 24 сентября. Документ собрал более 25 тысяч подписей.

Что предусматривает инициатива

Автор петиции призвал Президента создать военную администрацию в Одессе для обеспечения безопасности и стабильного функционирования органов власти в условиях военного положения. В обращении подчеркивается стратегическое значение города как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины, а также его расположение в непосредственной близости от районов боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз.

Автор ссылается на статью 4 Закона «О правовом режиме военного положения», которая предоставляет Президенту право образовывать военные администрации в случае, если органы местного самоуправления не выполняют или ненадлежащим образом выполняют свои функции, либо если существует угроза их деятельности.

Реакция Президента

В ответе на петицию Зеленский отметил, что решение о создании военных администраций принимается по представлению областных военных администраций или военного командования.

«До сих пор соответствующие представления не вносились», — подчеркнул Президент.

В то же время он сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ и главе Одесской ОВА проверить приведенные в петиции аргументы и, при наличии правовых оснований, принять меры надлежащего реагирования.

Таким образом, вопрос создания Одесской городской военной администрации находится на этапе рассмотрения, а окончательное решение может быть принято после выводов Генштаба и Одесской ОВА.

Также отметим, что на сайте Президента Украины опубликована петиция №22/254076-еп с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, которая менее чем за сутки собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Автор обращения просит Владимира Зеленского инициировать проверку фактов, изложенных в журналистских расследованиях, где сообщалось о наличии у Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера.

Инициаторы отмечают, что во время войны с РФ такая ситуация представляет потенциальную угрозу национальной безопасности и подрывает доверие к местной власти.

