Практика судів
  1. В Україні

Зеленський доручив Сирському та Кіперу перевірити можливість створення міської військової адміністрації в Одесі

13:41, 14 жовтня 2025
Президент Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу перевірити можливість створення міської військової адміністрації в Одесі.
Зеленський доручив Сирському та Кіперу перевірити можливість створення міської військової адміністрації в Одесі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу розглянути питання щодо утворення Одеської міської військової адміністрації.

Таке рішення глава держави ухвалив у відповідь на електронну петицію №22/253304-еп, яку зареєстрували 24 вересня. Документ зібрав понад 25 тисяч підписів.

Що передбачає ініціатива

Автор петиції закликав Президента створити військову адміністрацію в Одесі для забезпечення безпеки та стабільного функціонування органів влади в умовах воєнного стану. У зверненні наголошується на стратегічному значенні міста як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз

Автор посилається на статтю 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану», яка надає Президентові право утворювати військові адміністрації у разі, якщо органи місцевого самоврядування не виконують або неналежно виконують свої функції, або якщо існує загроза їх діяльності.

Реакція Президента

У відповіді на петицію Зеленський наголосив, що рішення про створення військових адміністрацій ухвалюється за поданням обласних військових адміністрацій або військового командування.

«Досі відповідні подання не вносились», — зазначив Президент.

Водночас він повідомив, що доручив Головнокомандувачу ЗСУ та голові Одеської ОВА перевірити наведені у петиції аргументи та, за наявності правових підстав, вжити заходів належного реагування.

Таким чином, питання створення Одеської міської військової адміністрації перебуває на етапі опрацювання, а остаточне рішення може бути ухвалене після висновків Генштабу та Одеської ОВА.

Також зауважимо, що на сайті Президента України опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави.

Автор звернення просить Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів, викладених у журналістських розслідуваннях, де повідомлялося про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера.

Ініціатори зазначають, що під час війни з РФ така ситуація становить потенційну загрозу національній безпеці та підривають довіру до місцевої влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Одеса Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

Викрито злочинців, які входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через BankID – Мінцифри.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду