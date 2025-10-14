Зеленський доручив Сирському та Кіперу перевірити можливість створення міської військової адміністрації в Одесі

Президент Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу перевірити можливість створення міської військової адміністрації в Одесі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу розглянути питання щодо утворення Одеської міської військової адміністрації.

Таке рішення глава держави ухвалив у відповідь на електронну петицію №22/253304-еп, яку зареєстрували 24 вересня. Документ зібрав понад 25 тисяч підписів.

Що передбачає ініціатива

Автор петиції закликав Президента створити військову адміністрацію в Одесі для забезпечення безпеки та стабільного функціонування органів влади в умовах воєнного стану. У зверненні наголошується на стратегічному значенні міста як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз

Автор посилається на статтю 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану», яка надає Президентові право утворювати військові адміністрації у разі, якщо органи місцевого самоврядування не виконують або неналежно виконують свої функції, або якщо існує загроза їх діяльності.

Реакція Президента

У відповіді на петицію Зеленський наголосив, що рішення про створення військових адміністрацій ухвалюється за поданням обласних військових адміністрацій або військового командування.

«Досі відповідні подання не вносились», — зазначив Президент.

Водночас він повідомив, що доручив Головнокомандувачу ЗСУ та голові Одеської ОВА перевірити наведені у петиції аргументи та, за наявності правових підстав, вжити заходів належного реагування.

Таким чином, питання створення Одеської міської військової адміністрації перебуває на етапі опрацювання, а остаточне рішення може бути ухвалене після висновків Генштабу та Одеської ОВА.

Також зауважимо, що на сайті Президента України опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави.

Автор звернення просить Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів, викладених у журналістських розслідуваннях, де повідомлялося про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера.

Ініціатори зазначають, що під час війни з РФ така ситуація становить потенційну загрозу національній безпеці та підривають довіру до місцевої влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.