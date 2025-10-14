Одесса на пороге новой власти: город готовится к созданию военной администрации

На данный момент неизвестно, кто будет руководить Одессой после лишения гражданства мэра Труханова, но, по информации СМИ, есть два сценария.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

В связи с этим Труханов будет вынужден оставить должность, которую занимал с 2014 года.

На данный момент неизвестно, кто будет руководить Одессой, но, по информации УНИАН, есть два сценария.

Первый вариант — исполняющим обязанности мэра становится секретарь горсовета Игорь Коваль.

Второй — будет создана городская военная администрация.

Добавим, что Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему Вооружённых Сил Украины Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу рассмотреть вопрос о создании Одесской городской военной администрации.

По информации СМИ, один из кандидатов на должность главы городской военной администрации — заместитель главы ОВА Алексей Химченко.

В то же время издание «Думская» называет вероятным кандидатом на эту должность действующего главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

