Одесса на пороге новой власти: город готовится к созданию военной администрации

В то же время издание «Думская» называет вероятным кандидатом на эту должность действующего главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.
В связи с этим Труханов будет вынужден оставить должность, которую занимал с 2014 года.
На данный момент неизвестно, кто будет руководить Одессой, но, по информации УНИАН, есть два сценария.
Первый вариант — исполняющим обязанности мэра становится секретарь горсовета Игорь Коваль.
Второй — будет создана городская военная администрация.
Добавим, что Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему Вооружённых Сил Украины Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу рассмотреть вопрос о создании Одесской городской военной администрации.
По информации СМИ, один из кандидатов на должность главы городской военной администрации — заместитель главы ОВА Алексей Химченко.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.