Одеса на порозі нової влади: місто готується до створення військової адміністрації

Наразі невідомо, хто керуватиме Одесою після позбавлення громадянства мера Труханова, але, за інформацією ЗМІ, є два сценарії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

У зв’язку з цим Труханов буде змушений залишити посаду, яку обіймав із 2014 року.

Наразі невідомо, хто керуватиме Одесою, але, за інформацією ЗМІ, є два сценарії.

Перший варіант — виконуючим обов’язки мера стає секретар міськради Ігор Коваль.

Другий — буде створено міську військову адміністрацію.

Додамо, що Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу розглянути питання щодо утворення Одеської міської військової адміністрації.

За інформацією ЗМІ, один із кандидатів на посаду голови міської військової адміністрації — заступник голови ОВА Олексій Химченко. Водночас видання називає ймовірним кандидатом на цю посаду чинного очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.