Практика судів
  1. В Україні

Одеса на порозі нової влади: місто готується до створення військової адміністрації

16:36, 14 жовтня 2025
Наразі невідомо, хто керуватиме Одесою після позбавлення громадянства мера Труханова, але, за інформацією ЗМІ, є два сценарії.
Одеса на порозі нової влади: місто готується до створення військової адміністрації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. 

У зв’язку з цим Труханов буде змушений залишити посаду, яку обіймав із 2014 року.

Наразі невідомо, хто керуватиме Одесою, але, за інформацією ЗМІ, є два сценарії.

Перший варіант — виконуючим обов’язки мера стає секретар міськради Ігор Коваль.

Другий — буде створено міську військову адміністрацію.

Додамо, що Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу розглянути питання щодо утворення Одеської міської військової адміністрації.

За інформацією ЗМІ, один із кандидатів на посаду голови міської військової адміністрації — заступник голови ОВА Олексій Химченко. Водночас видання називає ймовірним кандидатом на цю посаду чинного очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс до Вищого антикорупційного суду – тестування на IQ відбудеться 27 жовтня

Прохідний бал за IQ-тестування суттєво знижено у порівнянні з попереднім конкурсом.

Рада адвокатів України повинна утримуватися від заяв, що підривають авторитет Вищої ради правосуддя – ВРП

Вища рада правосуддя зробила зауваження адвокатському самоврядуванню та попросила РАУ бути обережніше у висловлюваннях.

Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова

Указ Зеленського про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова публікуватися не буде, бо містить персональні дані.

До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду