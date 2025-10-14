Геннадий Труханов назвал решение о лишении гражданства «фальсификацией» и готовит иски в суды

Мэр Одессы отрицает наличие российского паспорта и заявляет, что готов отстаивать свои права в украинских судах и ЕСПЧ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета»Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Геннадий Труханов заявил, что не имеет гражданства РФ и считает решение о прекращении его украинского гражданства «фальсификацией». Об этом он сообщил Суспільне.

По его словам, он готовит иски как в украинские суды, так и в Европейский суд по правам человека.

Труханов утверждает, что никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины. Он добавил, что это подтверждают данные о пересечении границы в 2015–2016 годах, а также результаты проверок государственных органов в предыдущие годы.

«В 22-м году президент Украины Владимир Александрович Зеленский… поручил СБУ в 22-м году проверить всем соответствующим службам… в 22-м году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов», — заявил Труханов.

Он также добавил, что в «паспорте», на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия якобы указана с ошибками, однако «никто ничего не смотрел».

«К сожалению, вышло, как вышло. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — сказал мэр.

Напомним, ранее на сайте Президента Украины опубликована петиция №22/254076-эп с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, которая менее чем за сутки собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Автор обращения просит Владимира Зеленского инициировать проверку фактов, изложенных в журналистских расследованиях, где сообщалось о наличии у Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера.

