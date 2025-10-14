Практика судів
  1. В Україні

Геннадій Труханов назвав рішення про позбавлення громадянства «фальсифікацією» та готує позови до судів

16:46, 14 жовтня 2025
Мер Одеси заперечує наявність російського паспорта та заявляє, що готовий відстоювати свої права в українських судах і ЄСПЛ.
Геннадій Труханов назвав рішення про позбавлення громадянства «фальсифікацією» та готує позови до судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. 

Геннадій Труханов заявив, що не має громадянства РФ і вважає рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Про це він повідомляє Суспільне.

За його словами, він готує позови як до українських судів та до Європейського суду з прав людини.

Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. Він додав, що це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках, а також результати перевірок державних органів у попередні роки.

«У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ в 22-му році перевірити всім відповідним службам… в 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів», — заявив Труханов.

Він також додав, що в «паспорті», на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище нібито вказане з помилками, однак «ніхто нічого не дивився».

«На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини», — сказав мер.

Нагадаємо, раніше на сайті Президента України опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави.

Автор звернення просить Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів, викладених у журналістських розслідуваннях, де повідомлялося про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

громадянство Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс до Вищого антикорупційного суду – тестування на IQ відбудеться 27 жовтня

Прохідний бал за IQ-тестування суттєво знижено у порівнянні з попереднім конкурсом.

Рада адвокатів України повинна утримуватися від заяв, що підривають авторитет Вищої ради правосуддя – ВРП

Вища рада правосуддя зробила зауваження адвокатському самоврядуванню та попросила РАУ бути обережніше у висловлюваннях.

Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова

Указ Зеленського про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова публікуватися не буде, бо містить персональні дані.

До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду