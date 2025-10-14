Геннадій Труханов назвав рішення про позбавлення громадянства «фальсифікацією» та готує позови до судів

Мер Одеси заперечує наявність російського паспорта та заявляє, що готовий відстоювати свої права в українських судах і ЄСПЛ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

Геннадій Труханов заявив, що не має громадянства РФ і вважає рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Про це він повідомляє Суспільне.

За його словами, він готує позови як до українських судів та до Європейського суду з прав людини.

Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. Він додав, що це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках, а також результати перевірок державних органів у попередні роки.

«У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ в 22-му році перевірити всім відповідним службам… в 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів», — заявив Труханов.

Він також додав, що в «паспорті», на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище нібито вказане з помилками, однак «ніхто нічого не дивився».

«На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини», — сказав мер.

Нагадаємо, раніше на сайті Президента України опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави.

Автор звернення просить Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів, викладених у журналістських розслідуваннях, де повідомлялося про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.