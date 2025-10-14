США готовят важное объявление относительно вооружения для Украины — представитель США при НАТО Витакер

Мэтью Витакер анонсировал важное заявление США о новом пакете военной помощи Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки 15 октября сделают важное объявление о новом пакете военной помощи Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, пишет ТСН.

Однако подробностей относительно пакета военной помощи Украине он не назвал.

По данным СМИ, в Вашингтоне активно обсуждается возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», способных поражать цели на расстоянии более 1 500 километров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправится в США, где 17 октября запланирована его личная встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Мэтью Витакер заявлял, что Соединенные Штаты имеют мощное оружие, которое пока не используется в Украине, однако в будущем Киев может его получить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.