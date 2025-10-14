США готують важливе оголошення щодо озброєння для України — представник США при НАТО Вітакер

Метью Вітакер анонсував важливе оголошення США про новий пакет військової допомоги Україні.

Сполучені Штати Америки 15 жовтня зроблять важливе оголошення про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, пише ТСН.

Проте деталей щодо пакету військової допомоги Україні він на назвав.

За даними ЗМІ, у Вашингтоні активно обговорюється можливість передачі Україні крилатих ракет «Томагавк», які здатні вражати цілі на відстані понад 1 500 кілометрів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вирушить до США, де 17 жовтня запланована його особиста зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Метью Вітакер заявляв, що Сполучені Штати мають потужну зброю, яке ще не використовується в Україні і в майбутньому Київ може її отримати.

