На лодке в Молдову за $7 тысяч — заместитель мэра из Буковины помогал переправлять мужчин

На Буковине правоохранители разоблачили организатора незаконного переправления мужчин призывного возраста в Молдову и его сообщника — должностное лицо. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
По данным следствия, 61-летний житель Хмельницкой области с целью личного обогащения организовал план незаконного трансфера военнообязанных мужчин за границу.
К своей преступной деятельности он привлек 50-летнего жителя Днестровского района, который занимает должность заместителя городского головы одного из городов области.
Так, фигуранты нашли 26-летнего мужчину, который намеревался нелегально выехать из Украины. За успешное переправление «клиент» заплатил старшему дельцу ранее оговоренную сумму в размере 7 тысяч долларов.
Организатор рассказал о схеме пересечения госграницы вне официального пункта пропуска и помог «заказчику» переплыть на лодке реку Днестр.
Позже «клиента» встретил заместитель городского головы, провел для него дополнительный инструктаж относительно дальнейшего пересечения госграницы. В дальнейшем должностное лицо на автомобиле отвезло мужчину в приграничное село и объяснило дальнейший маршрут.
Противоправную деятельность разоблачили правоохранители.
Следователи сообщили организатору о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств по квалифицирующим признакам: совершено по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.
Сообщнику — по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть в незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины, содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств по квалифицирующим признакам: совершено по предварительному сговору группой лиц.
Досудебное расследование продолжается.