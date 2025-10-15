Практика судов
  1. В Украине

На лодке в Молдову за $7 тысяч — заместитель мэра из Буковины помогал переправлять мужчин

21:45, 15 октября 2025
Правоохранители разоблачили должностное лицо, которое вместе с сообщником организовало схему нелегального переправления призывников через Днестр.
На лодке в Молдову за $7 тысяч — заместитель мэра из Буковины помогал переправлять мужчин
На Буковине правоохранители разоблачили организатора незаконного переправления мужчин призывного возраста в Молдову и его сообщника — должностное лицо. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

По данным следствия, 61-летний житель Хмельницкой области с целью личного обогащения организовал план незаконного трансфера военнообязанных мужчин за границу.

К своей преступной деятельности он привлек 50-летнего жителя Днестровского района, который занимает должность заместителя городского головы одного из городов области.

Так, фигуранты нашли 26-летнего мужчину, который намеревался нелегально выехать из Украины. За успешное переправление «клиент» заплатил старшему дельцу ранее оговоренную сумму в размере 7 тысяч долларов.

Организатор рассказал о схеме пересечения госграницы вне официального пункта пропуска и помог «заказчику» переплыть на лодке реку Днестр.

Позже «клиента» встретил заместитель городского головы, провел для него дополнительный инструктаж относительно дальнейшего пересечения госграницы. В дальнейшем должностное лицо на автомобиле отвезло мужчину в приграничное село и объяснило дальнейший маршрут.

Противоправную деятельность разоблачили правоохранители.

Следователи сообщили организатору о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств по квалифицирующим признакам: совершено по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

Сообщнику — по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть в незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины, содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств по квалифицирующим признакам: совершено по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование продолжается.

Национальная полиция полиция взятка Молдова Черновицкая область мобилизация военнообязанный пересечение границы

