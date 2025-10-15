Практика судів
  1. В Україні

На човні до Молдови за $7 тисяч — заступник мера із Буковини допомагав переправляти чоловіків

21:45, 15 жовтня 2025
Правоохоронці викрили посадовця, який разом зі спільником організував схему нелегального переправлення призовників через Дністер.
На човні до Молдови за $7 тисяч — заступник мера із Буковини допомагав переправляти чоловіків
На Буковині правоохоронці викрили організатора незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Молдови та його спільника – посадовця. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

За даними слідства, 61-річний житель Хмельницької області з метою власного збагачення організував план незаконного трансферу військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

До своєї злочинної діяльності він залучив 50-річного жителя Дністровського району, який обіймає посаду заступника міського голови одного із міст області.

Так, фігуранти підшукали 26-річного чоловіка, який мав намір нелегально виїхати з України. За успішне переправлення «клієнт» заплатив старшому ділку раніше обумовлену суму в розмірі 7 тисяч доларів.

Організатор розповів про схему перетину держкордону поза офіційним пунктом пропуску та допоміг «замовнику» перепливти на човні річку Дністер.

Згодом «клієнта» зустрів заступник міського голови, провів для нього додатковий інструктаж щодо подальшого перетину держкордону. У подальшому посадовець на автомобілі відвіз чоловіка до прикордонного села та розповів подальший маршрут.

Протиправну діяльність викрили правоохоронці.

Слідчі повідомили про підозру організатору у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів за кваліфікуючими ознаками: вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. 

Спільнику - ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів за кваліфікуючими ознаками: вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває.

Національна поліція поліція хабар Молдова Чернівецька область мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

