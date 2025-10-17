17 октября — последний день уплаты авансовых платежей по НДФЛ и военному сбору

Налоговая напомнила об уплате авансовых платежей за III квартал.

ГНС напомнила, что 17 октября является последним днем для уплаты авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц и военному сбору за III квартал. Это требование касается физических лиц — предпринимателей, которые не выбрали упрощенную систему налогообложения. Платежи рассчитываются самостоятельно на основе фактических данных учета доходов и расходов.

