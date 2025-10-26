В Киеве на выходных запустили двухэтажный автобус на маршрут – фото

В Киеве был замечен двухэтажный автобус.

В столице на маршруте №57 в эти выходные в тестовом режиме курсировал двухэтажный городской автобус MAN A39, который Киев получил в подарок от города-побратима Берлина. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Транспортное средство вышло на линию только в выходные, чтобы проверить его эксплуатационные возможности для дальнейшего использования на городских маршрутах.

Автобус имеет 83 посадочных места — 28 на первом этаже и 55 на втором, а также 45 мест для стоящих пассажиров (исключительно на нижнем уровне).

Он полностью доступен для маломобильных групп населения: низкий пол, два места для лиц на инвалидных колясках, специальная зона для детской коляски и два пандуса.

Среди технического оснащения автобуса:

панорамные окна;

система кондиционирования воздуха;

USB-порты для зарядки гаджетов;

автоматическая система оплаты проезда;

громкоговорящее оповещение о маршруте и остановках на обоих этажах;

внешнее электронное табло с информацией о маршруте.

Во время тестовых рейсов автобус курсировал между станцией метро «Академгородок» и остановкой Авторынок «Чапаевка» — с 9:43 до 18:53.

