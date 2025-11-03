За чей счет украинцы получат бесплатные 3000 км путешествий — в Укрзализныце ответили

Укрзализныця объяснила, за чей счет реализуют программу.

Фото: УЗ

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать масштабный пакет программ, которые начнут действовать уже в декабре. По его словам, так называемый пакет «зимней поддержки» должен стать ощутимой помощью для граждан в холодный сезон.

Одним из направлений станет транспортная поддержка — «3000 километров», которая даст возможность украинцам бесплатно путешествовать по стране на определенное расстояние.

В Укрзализныце говорят, что «3000 километров» призваны разгрузить пиковые периоды.

Укрзализныця объясняет: программа реализуется одновременно с началом системной (пусть пока и частичной) компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок.

«Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев», — отмечают там.

Пассажиры, которые будут путешествовать за «километры», будут дозаполнять имеющиеся места.

В то же время параллельно УЗ будет вводить дополнительные сервисы для тех, кто готов платить, — в категориях СВ, 1 класс, международные поезда, а соответствующие дополнительные доходы будут перекрывать стоимость поездок за «километры», чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании.

Укрзализныця указывает, что постепенно переходит к европейской модели: государство по крайней мере частично финансирует и будет финансировать реальную стоимость пассажирских перевозок.

